Овечкин вышел на чистое 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (75), обогнав Павелски. На 12-м месте идет Лемье (76), на 11-м — Ягр (78)

На счету 39-летнего россиянина стало 3 шайбы в 3 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ и 75 голов в 154 играх в рамках турнира за карьеру.
Овечкин обогнал Джо Павелски (74 шайбы в 201 игре) по числу голов в плей-офф и вышел на чистое 13-е место в истории лиги.
Выше Александра идут Уэйн Гретцки (122 в 208), Марк Мессье (109 в 236), Яри Курри (106 в 200, лидер среди европейцев), Бретт Халл (103 в 202), Гленн Андерсон (93 в 225), Майк Босси (85 в 129), Джо Сакик (84 в 172), Морис Ришар (82 в 132), Клод Лемье (80 в 234), Жан Беливо (79 в 162), Яромир Ягр (78 в 208) и Марио Лемье (76 в 107).
Овечкин забил 3-й гол в этом плей-офф — «Монреалю». У него 2 броска, 1 хит за 15:16 в 3-м матче.