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Овечкин забил 972-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 44 шайбы

Капитан «Вашингтона» отметился заброшенной шайбой в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (3:6, 2−1).

Источник: Спортс"

На счету 39-летнего россиянина стало 3 гола в 3 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ и 75 в 154 играх в рамках турнира за карьеру.

Ранее в этом сезоне Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатов (897 в 1491 игре против 894 в 1487). В плей-офф у Гретцки 122 шайбы в 208 играх.

Таким образом, по сумме двух турниров на счету канадца 1016 шайб в 1695 играх. Это рекорд НХЛ, Овечкин идет на 2-м месте — 972 шайбы в 1645 играх.

Овечкин забил 3-й гол в этом плей-офф — «Монреалю». У него 2 броска, 1 хит за 15:16 в 3-м матче.