Овечкин забил 972-й гол в НХЛ с учетом плей-офф. До рекорда Гретцки — 44 шайбы

На счету 39-летнего россиянина стало 3 гола в 3 играх в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ и 75 в 154 играх в рамках турнира за карьеру.
Ранее в этом сезоне Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по числу голов в рамках регулярных чемпионатов (897 в 1491 игре против 894 в 1487). В плей-офф у Гретцки 122 шайбы в 208 играх.
Таким образом, по сумме двух турниров на счету канадца 1016 шайб в 1695 играх. Это рекорд НХЛ, Овечкин идет на 2-м месте — 972 шайбы в 1645 играх.
Овечкин забил 3-й гол в этом плей-офф — «Монреалю». У него 2 броска, 1 хит за 15:16 в 3-м матче.