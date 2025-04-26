Овечкин вышел на 35-е место в истории НХЛ по очкам в плей-офф (145), обогнав Челиоса и Робинсона. На 34-м месте идет Модано (146)

На 34-м месте идет Майк Модано (146 в 176), на 33-м — Марк Рекки (147 в 189), на 32-м — Брайан Пропп (148 в 160), на 31-м — Мариан Госса (149 в 205), на 30-м — Стэн Микита (150 в 155).