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Фетисов про Овечкина: «От игры в плей-офф зависит финансовое положение. Хорошие контракты предлагаются тем, кто может выиграть Кубок Стэнли»

«Вашингтон» уступил «Монреалю» (3:6, 2−1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на чистое 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (75).

"Игрок оценивается в НХЛ, как он играет в плей-офф. Для этого нужно иметь хорошую команду и результат.

Поэтому каждое новое место Саши в этом смысле говорит о том, что он хорошо играет и в регулярном сезоне, и в плей-офф.

От того, как игрок выступает в плей-офф, зависит и его финансовое состояние. Хорошие контракты предлагаются в первую очередь тем, кто может выиграть Кубок Стэнли.

И одно из главных условий попадания в Зал хоккейной славы — выигрыш кубка, помимо всего прочего. Ребята понимают, что их дальнейшая судьба в лиге зависит от игры в плей-офф.

Там другая интенсивность, ответственность и много чего. Также чем дольше команда играет в плей-офф, тем больше зарабатывает клуб", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Тотальный олдскул в Монреале: драка на скамейке, гол Овечкина и травмы обоих вратарей.