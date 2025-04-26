Фетисов про Овечкина: «От игры в плей-офф зависит финансовое положение. Хорошие контракты предлагаются тем, кто может выиграть Кубок Стэнли»

Капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин забросил шайбу и вышел на чистое 13-е место в истории НХЛ по голам в плей-офф (75).
"Игрок оценивается в НХЛ, как он играет в плей-офф. Для этого нужно иметь хорошую команду и результат.
Поэтому каждое новое место Саши в этом смысле говорит о том, что он хорошо играет и в регулярном сезоне, и в плей-офф.
От того, как игрок выступает в плей-офф, зависит и его финансовое состояние. Хорошие контракты предлагаются в первую очередь тем, кто может выиграть Кубок Стэнли.
И одно из главных условий попадания в Зал хоккейной славы — выигрыш кубка, помимо всего прочего. Ребята понимают, что их дальнейшая судьба в лиге зависит от игры в плей-офф.
Там другая интенсивность, ответственность и много чего. Также чем дольше команда играет в плей-офф, тем больше зарабатывает клуб", — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
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