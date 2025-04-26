Легков о том, кто в лыжах сопоставим с Овечкиным: «Большунов. Посмотрите, сколько у него медалей. Он заслуживает этого»

— Рекорд Овечкина сравнивали с футбольными достижениями и говорили, что Александр в хоккее сопоставим с Криштиану Роналду или Лионелем Месси в футболе. На ваш взгляд, с кем в лыжах можно было бы сопоставить Овечкина?
— Большунов такой же. Тут без сомнений. Посмотрите, сколько у него медалей, что он делал последние годы.
Вообще у нас есть очень крутые, заслуженные спортсмены. Например, Николай Зимятов — четырехкратный олимпийский чемпион, король лыж. Это невероятное достижение.
Но если говорить про современное поколение, сравнивая всех, я бы выбрал Большунова. Он заслуживает этого, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.