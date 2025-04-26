Легков о том, кто в лыжах сопоставим с Овечкиным: «Большунов. Посмотрите, сколько у него медалей. Он заслуживает этого»

— Рекорд Овечкина сравнивали с футбольными достижениями и говорили, что Александр в хоккее сопоставим с Криштиану Роналду или Лионелем Месси в футболе. На ваш взгляд, с кем в лыжах можно было бы сопоставить Овечкина?