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Легков о том, кто в лыжах сопоставим с Овечкиным: «Большунов. Посмотрите, сколько у него медалей. Он заслуживает этого»

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

— Рекорд Овечкина сравнивали с футбольными достижениями и говорили, что Александр в хоккее сопоставим с Криштиану Роналду или Лионелем Месси в футболе. На ваш взгляд, с кем в лыжах можно было бы сопоставить Овечкина?

— Большунов такой же. Тут без сомнений. Посмотрите, сколько у него медалей, что он делал последние годы.

Вообще у нас есть очень крутые, заслуженные спортсмены. Например, Николай Зимятов — четырехкратный олимпийский чемпион, король лыж. Это невероятное достижение.

Но если говорить про современное поколение, сравнивая всех, я бы выбрал Большунова. Он заслуживает этого, — сказал олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.