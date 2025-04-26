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Депутат Журова о жизни Овечкина в США: «Не хотелось бы, чтобы кто-то начал использовать это, как манипуляцию для сталкивания людей. Кто-то будет восхищаться, а кто-то скажет, что он не росс

6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Источник: Спортс"

"Мне не хотелось бы, чтобы кто-то начал, особенно внутри нашей страны, использовать это, как манипуляцию для сталкивания людей.

Кто-то будет восхищаться этим событиям, а кто-то скажет, что он не россиянин и к России не имеет никакого отношения. Вот и начнется такая критика друг друга", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.

Депутат Обухов про Овечкина: «Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе — тоже неплохо, если там будут цвести наши яблони».