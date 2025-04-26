Депутат Журова о жизни Овечкина в США: «Не хотелось бы, чтобы кто-то начал использовать это, как манипуляцию для сталкивания людей. Кто-то будет восхищаться, а кто-то скажет, что он не росс

Кто-то будет восхищаться этим событиям, а кто-то скажет, что он не россиянин и к России не имеет никакого отношения. Вот и начнется такая критика друг друга", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.