Депутат Журова о жизни Овечкина в США: «Не хотелось бы, чтобы кто-то начал использовать это, как манипуляцию для сталкивания людей. Кто-то будет восхищаться, а кто-то скажет, что он не росс

"Мне не хотелось бы, чтобы кто-то начал, особенно внутри нашей страны, использовать это, как манипуляцию для сталкивания людей.
Кто-то будет восхищаться этим событиям, а кто-то скажет, что он не россиянин и к России не имеет никакого отношения. Вот и начнется такая критика друг друга", — заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова.
Депутат Обухов про Овечкина: «Лучше бы российский спорт прославляли в России. Если на Марсе — тоже неплохо, если там будут цвести наши яблони».