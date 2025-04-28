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Хеллибак пропустил 5 шайб после 18 бросков «Сент-Луиса» в 4-м матче серии. Вратарь «Виннипега» был заменен во 2-й игре подряд, у него 81,7% сэйвов в текущем плей-офф

Вратарь Джетс вышел в старте на четвертый матч серии первого раунда Кубка Стэнли против Блюз (1:5, 2 2).
Источник: Спортс"

После пятой шайбы «блюзменов» на 43-й минуте американец был заменен на Эрика Комри, за оставшееся время отразившего все 6 бросков.

Таким образом, Хеллибак был заменен во втором матче подряд. В текущей серии у него 2 победы и 2 поражения в 4 играх при 81,7% сэйвов и коэффициенте надежности 4,24.

В трех последних розыгрышах Кубка Стэнли — 4 победы и 10 поражений в 14 играх при 86,6% сэйвов и коэффициенте надежности 4,27.

Напомним, что по итогам минувшего регулярного чемпионата НХЛ двукратный обладатель «Везины» Хеллибак выиграл «Дженнингс Трофи» (приз вратарю самой мало пропускающей команды), занял 1-е место в лиге по числу побед (47), матчей на ноль (8) и коэффициенту надежности (2,00), а также 2-е место по проценту сэйвов (92,5%).