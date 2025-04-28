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Свечников сделал 2-й хет-трик в плей-офф НХЛ в карьере и делит лидерство среди россиян. У других игроков в истории «Каролины» и «Хартфорда» не было ни одного

Форвард Каролины забросил 3 шайбы в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с Нью-Джерси (5:2, 3 1).

Хет-трик стал для 25-летнего россиянина вторым в плей-офф НХЛ за карьеру. Первый он сделал в 2020 году в матче против «Рейнджерс» (4:1) в квалификации.

Свечников — единственный игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда», забрасывавший 3+ шайбы в матчах плей-офф. Никому из других игроков клуба это не удавалось.

Добавим, что Андрей также повторил российский рекорд по числу хет-триков в плей-офф. Ранее по 2 в актив записали Евгений Малкин («Питтсбург») и Владимир Тарасенко («Детройт», оба — в составе «Сент-Луиса»).