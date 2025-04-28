Свечников сделал 2-й хет-трик в плей-офф НХЛ в карьере и делит лидерство среди россиян. У других игроков в истории «Каролины» и «Хартфорда» не было ни одного

Хет-трик стал для 25-летнего россиянина вторым в плей-офф НХЛ за карьеру. Первый он сделал в 2020 году в матче против «Рейнджерс» (4:1) в квалификации.
Свечников — единственный игрок в истории «Каролины» и «Хартфорда», забрасывавший 3+ шайбы в матчах плей-офф. Никому из других игроков клуба это не удавалось.
Добавим, что Андрей также повторил российский рекорд по числу хет-триков в плей-офф. Ранее по 2 в актив записали Евгений Малкин («Питтсбург») и Владимир Тарасенко («Детройт», оба — в составе «Сент-Луиса»).