Тренер «Виннипега» о Хеллибаке после замены во 2-м матче подряд: «Я на 100% уверен в нем. Нам нужно лучше играть перед ним, давать ему увидеть шайбу»

Вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак пропустил 5 шайб после 18 бросков и был заменен на Эрика Комри 43-й минуте. В третьей игре двукратный обладатель «Везины» был заменен после 6 пропущенных шайб.
"Я на 100% уверен в Хеллибаке. Его послужной список говорит сам за себя.
В конце концов, нам нужно лучше играть перед ним. Мы должны давать ему увидеть шайбу. Было несколько моментов, когда этого не было.
Мы должны больше помогать ему. И он знает, что должен помогать нам. Так было на протяжении всего сезона", — сказал Скотт Арниел.
Хеллибак пропустил 5 шайб после 18 бросков «Сент-Луиса» в 4-м матче серии. Вратарь «Виннипега» был заменен во 2-й игре подряд, у него 81,7% сэйвов в текущем плей-офф.