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Тренер «Виннипега» о Хеллибаке после замены во 2-м матче подряд: «Я на 100% уверен в нем. Нам нужно лучше играть перед ним, давать ему увидеть шайбу»

«Джетс» проиграли «Сент-Луису» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (1:5, 2−2).

Вратарь канадского клуба Коннор Хеллибак пропустил 5 шайб после 18 бросков и был заменен на Эрика Комри 43-й минуте. В третьей игре двукратный обладатель «Везины» был заменен после 6 пропущенных шайб.

"Я на 100% уверен в Хеллибаке. Его послужной список говорит сам за себя.

В конце концов, нам нужно лучше играть перед ним. Мы должны давать ему увидеть шайбу. Было несколько моментов, когда этого не было.

Мы должны больше помогать ему. И он знает, что должен помогать нам. Так было на протяжении всего сезона", — сказал Скотт Арниел.

Хеллибак пропустил 5 шайб после 18 бросков «Сент-Луиса» в 4-м матче серии. Вратарь «Виннипега» был заменен во 2-й игре подряд, у него 81,7% сэйвов в текущем плей-офф.