Кожевников о «Салавате»: «Поздравляю болельщиков, но на их месте не терял бы адекватность. Да, Козлов сработал, но для новых побед Уфе нужны фундамент и система, а их нет»

Но я и сам не совсем понимаю, как и где Уфа нашла резервы. Все-таки и «Толпар», и «Торос» свои сезоны в МХЛ и ВХЛ завалили. Тем не менее несколько интересных игроков «Салават» в системе изыскал, и они — прежде всего молодой вратарь Вязовой, который с каждым матчем все больше напоминает прошлогоднего героя «Магнитки» Набокова, выстрелили.