Кожевников о «Салавате»: «Поздравляю болельщиков, но на их месте не терял бы адекватность. Да, Козлов сработал, но для новых побед Уфе нужны фундамент и система, а их нет»

— Александр Викторович, в редакцию идет поток посланий из Башкортостана — болельщики «Салавата Юлаева» празднуют победу в серии со «Спартаком», а также в первом матче серии с «Локомотивом» и отмечают, что ваш прогноз по их клубу не реализовался!
— В первую очередь хочу поздравить «Салават» и всю Республику с выходом в полуфинал, где Уфа уже дает бой Ярославлю. Считаю, что в серии со «Спартаком» проигравших не было. Красно-белые, если отбросить первые два матча, все-таки диктовали свои условия. Но при 3−1 в серии у красно-белых появилась самоуверенность, а плей-офф этого не терпит.
Но я и сам не совсем понимаю, как и где Уфа нашла резервы. Все-таки и «Толпар», и «Торос» свои сезоны в МХЛ и ВХЛ завалили. Тем не менее несколько интересных игроков «Салават» в системе изыскал, и они — прежде всего молодой вратарь Вязовой, который с каждым матчем все больше напоминает прошлогоднего героя «Магнитки» Набокова, выстрелили.
Еще раз поздравляю болельщиков «Салавата», но на их месте даже во время празднований не терял бы адекватность. Да, Виктор Козлов сработал, по итогам регулярки, за два раунда плей-офф, да и за вчерашний матч в Ярославле сделал заявку на приз лучшего тренера сезона. Но Уфе нужны система и фундамент для новых побед, а их нет.
Тот, кто этого не понимает, обречен на разочарование. И на посылку вам новых писем — уже гневных, — сказал двукратный олимпийский чемпион.
Кожевников о «Салавате»: «Как и говорил, второй раунд — потолок. Команда играет полутора звеньями, зависима от легионеров, а в плей-офф это не работает».