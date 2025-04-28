Серебряков о СКА: «Большая организация, где есть свои моменты. Мне в любом случае там было интересно. Я очень благодарен Питеру за это время»

— Послушайте, это большая организация, где есть свои моменты, которые имеются в каждом клубе. И из-за которых обновляется состав, уходят игроки. Мне в любом случае было интересно в СКА. Я очень благодарен Питеру за это время. К сожалению, получился всего год совместной работы. Но это был интересный опыт — спасибо за это каждому человеку в организации, всем игрокам за то, что я там находился. Всегда буду вспоминать об этом с позитивом.
— Когда поняли, что ваши пути со СКА разойдутся? Уже весной после проигранной серии с «Автомобилистом»? Или летом, ближе к началу нового сезона?
— Ха-ха, это немножко провокационный вопрос. Но, честно говоря, об этом не думал. В том плане, что я всегда старался отдаваться полностью игре и тренировкам, несмотря ни на что. Тяжело ответить на этот вопрос.
— Вы далеко не первый вратарь, кто недолго пробыл в СКА. Но казалось, что на вас в Питере будут делать долгосрочную ставку, судя по тому, как за полгода до вашего перехода из «Адмирала» оттуда же в Санкт-Петербург перешел тренер вратарей Юрий Ключников, под руководством которого вы провели успешный сезон во Владивостоке. Казалось, что его берут в СКА специально с расчетом на вас. Удивило, что вы всё равно недолго пробыли в клубе?
— Да нет. А чего тут удивляться? У команды большие задачи. Но, к сожалению, в прошлом году у нас не получилось залезть даже в полуфинал. Это такая игра, такая работа. Поэтому тут не стоит обращать внимание на такие расставания.
— Еще летом в предсезонку Ключников перестал быть единственным тренером вратарей, помимо него в главную команду перевели Максима Соколова. Это наводило на мысли, что в отношении вас что-то идет не так?
— К сожалению, да, такое было. Тяжело по-другому что-либо тут сказать. У нас с Юрием Викторовичем отличные отношения. Мы до сих пор общаемся и поддерживаем друг друга. Но, если не ошибаюсь, где-то с середины августа началось то, о чем вы говорите. И я уже понял, что что-то идет не так.
— Это было перед предсезонным турниром имени Пучкова в Питере?
— Да-да, это было еще на сборе в Сочи. С Максимом Анатольевичем Соколовым я пытался найти общий язык, но, видимо, не нашел его. Вот и все, — сказал вратарь «Авангарда».