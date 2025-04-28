Серебряков о СКА: «Большая организация, где есть свои моменты. Мне в любом случае там было интересно. Я очень благодарен Питеру за это время»

— Послушайте, это большая организация, где есть свои моменты, которые имеются в каждом клубе. И из-за которых обновляется состав, уходят игроки. Мне в любом случае было интересно в СКА. Я очень благодарен Питеру за это время. К сожалению, получился всего год совместной работы. Но это был интересный опыт — спасибо за это каждому человеку в организации, всем игрокам за то, что я там находился. Всегда буду вспоминать об этом с позитивом.