Ротенберг: Россия победит, если против нее выставят игроков НХЛ

«Когда мы вернемся, какой бы ни был состав. Выставят против нас хоккеистов НХЛ — мы их обыграем. Без НХЛ — тоже победим. Но суть в том, что мы будем играть в совершенно другой хоккей», — сказал Ротенберг.
4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.