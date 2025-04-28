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Ротенберг: Россия победит, если против нее выставят игроков НХЛ

Тренер петербургского СКА Роман Ротенберг заявил, что Россия готова побеждать хоккеистов из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Матч ТВ».

Источник: РИА "Новости"

«Когда мы вернемся, какой бы ни был состав. Выставят против нас хоккеистов НХЛ — мы их обыграем. Без НХЛ — тоже победим. Но суть в том, что мы будем играть в совершенно другой хоккей», — сказал Ротенберг.

4 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборной России, из-за которого национальная команда не сыграет на чемпионатах мира 2025 и 2026 годов, а также пропустит молодежное мировое первенство — 2026. Решение о допуске сборной России на зимние Олимпийские игры — 2026 будет принимать Международный олимпийский комитет (МОК). Специальный представитель Федерации хоккея России по международным делам Павел Буре заявил «Матч ТВ», что решение о допуске сборной России на Игры будет принимать уже новое руководство МОК после мартовских выборов.