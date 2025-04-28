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? «Питтсбург» расстался с Салливаном. Тренер возглавлял команду с 2015 года и дважды брал с ней Кубок Стэнли

О совместной договоренности расстаться сообщил президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.
Источник: Спортс"

Салливан возглавлял «Пингвинс» с декабря 2015 года и дважды брал с ними Кубок Стэнли (2016, 2017). Он одержал 409 побед и стал 14-м тренером в истории НХЛ, выигравшим 400 матчей с одной командой.

В минувшем сезоне «Питтсбург» занял 13-е место в Восточной конференции и в третий раз подряд не вышел в плей-офф. Клуб заявил, что начинает поиск нового главного тренера.

"Хочу поблагодарить Майка Салливана за его непоколебимую преданность команде и городу на протяжении последних десяти лет.

Он войдет в историю не только благодаря двум трофеям, влиянию на Сидни Кросби, Евгения Малкина, Криса Летанга и Брайана Раста, но и, что более важно, благодаря его любви и преданности организации.

Это решение не было легким, но сейчас, когда мы продолжаем вести клуб через переходный период, мы считаем, что это лучший курс для всех участников", — сказал Кайл Дубас.