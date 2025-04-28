«Овечкин заслужил дисквалификацию минимум на 1 матч. Розыгрыш давно закончился, когда он ударил Эванса». Вратарь «Монреаля» Добеш о силовом приеме Александра

Российский нападающий столкнулся с форвардом канадской команды Джейком Эвансом, когда тот находился без шайбы.
Арбитры наказали Овечкина двухминутным штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой. «Монреаль» реализовал это большинство, а Эванс продолжил матч.
"Розыгрыш уже давно закончился, когда Овечкин ударил Джейка. Это заслуживает дисквалификацию минимум на одну игру, но, видимо, он не получит ее.
Не хочу показывать пальцем, я никогда этого не делал. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет таких судей, вот и все«, — сказал вратарь “Монреаля” Якуб Добеш.
У «Вашингтона» прорывная схема в большинстве: Овечкин стоит и ничего не делает. Буквально.