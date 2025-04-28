Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Овечкин заслужил дисквалификацию минимум на 1 матч. Розыгрыш давно закончился, когда он ударил Эванса». Вратарь «Монреаля» Добеш о силовом приеме Александра

Инцидент произошел в конце второго периода матча первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Монреалем» (5:2, 3−1).

Источник: Спортс"

Российский нападающий столкнулся с форвардом канадской команды Джейком Эвансом, когда тот находился без шайбы.

Арбитры наказали Овечкина двухминутным штрафом за атаку игрока, не владеющего шайбой. «Монреаль» реализовал это большинство, а Эванс продолжил матч.

"Розыгрыш уже давно закончился, когда Овечкин ударил Джейка. Это заслуживает дисквалификацию минимум на одну игру, но, видимо, он не получит ее.

Не хочу показывать пальцем, я никогда этого не делал. Просто надеюсь, что в Вашингтоне не будет таких судей, вот и все«, — сказал вратарь “Монреаля” Якуб Добеш.

У «Вашингтона» прорывная схема в большинстве: Овечкин стоит и ничего не делает. Буквально.