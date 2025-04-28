Илья Воробьев сравнил Овечкина и Кучерова: «Разные сильные стороны. У Александра — бросок, мощь, он здорово идет на пятак. Никита играет за счет гениальности — читает на 2 хода вперед»

Никита много играет за счет своей гениальности именно в голове, читает игру на два хода вперед", — сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Русский дуэт вернул «Тампе» надежду! У Кучерова — хет-трик из передач, Василевский — первая звезда.
"Они действительно совершенно разные хоккеисты и у каждого разные сильные стороны. У Александра это бросок, мощь, он здорово идет на пятак.
Никита много играет за счет своей гениальности именно в голове, читает игру на два хода вперед", — сказал главный тренер ЦСКА Илья Воробьев.
Русский дуэт вернул «Тампе» надежду! У Кучерова — хет-трик из передач, Василевский — первая звезда.