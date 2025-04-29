Главный тренер Беларуси Квартальнов высказался о сборных «Россия 25» и Казахстана

— У нас игра первая со сборной России, она будет важная. Потом придёт момент. Мы прилетим 1-го числа, посмотрим этих соперников, будет какое-то представление. Но я согласен — Казахстан готовится к чемпионату мира. Тоже хотят побеждать. Психологически хорошо подойти к чемпионату мира. Наша задача — сыграть хорошо, развивать молодёжь и дать результат.