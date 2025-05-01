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Сикьюра о поражении «Динамо»: «Трактор» — быстрая команда, комбинация СКА и «Ак Барса». Мы уже уступали 0−2 в серии, потом выиграли 4 матча подряд"

Бело-голубые проиграли 2 выездных матча полуфинала Кубка Гагарина и уступают 0−2 в серии. Следующие две игры команды проведут в Москве.

Источник: Спортс"

— Мы проиграли из-за собственных ошибок. В Челябинске тяжело играть, я знаю это по себе, так как выступал за «Трактор». Здесь очень шумные болельщики.

«Трактор» — быстрая команда, это такая комбинация СКА и «Ак Барса», с которыми мы играли раньше. В составе много талантливых и мастеровитых игроков — Шаби [Максим Шабанов] и другие ребята.

Фукале делает хорошую работу в воротах. Но в этой серии ничего еще не решено. Мы уже проигрывали 0−2 против «Ак Барса» и тогда нашли способ выиграть четыре матча подряд.

Мы верим в себя и знаем, что можем играть лучше. Нам надо отходить от такой перестрелки, замедлить игру в средней зоне и исключить свои ошибки, и это должно помочь.

— Что вы чувствуете, играя против бывшей команды?

— В первом матче я чувствовал себя немного странно, так как впервые вернулся в город хоккеистом другой команды и играл против ребят, которых хорошо знаю. Челябинск дал мне многое, это мой первый клуб в КХЛ.

Здесь у меня много хороших друзей, и не только среди хоккеистов. Челябинск остался в моем сердце, без сомнений, — сказал нападающий «Динамо», ранее выступавший за «Трактор».