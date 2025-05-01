Якубов о серии «Салавата» и «Локомотива»: «Многое зависит от обороны уфимцев — она возрастная, много рискует. Посмотрим, хватит ли их в функциональном плане»

— Каким видите развитие этой серии?
— Многое зависит от обороны «Салавата». Она возрастная, много рискует. Быстрая линия нападения «Локомотива» будет ее нагружать, возможны ошибки.
При этом в игровом плане такие команды, как «Салават», Ярославлю неудобны. Уфа чем-то напоминает прошлогодний Магнитогорск, в котором тоже было много юрких и техничных форвардов. В первой игре серии и в эпизодах второй параллели с финалом-2024 явно просматривались.
Также нужно учесть, что Уфа в первых двух раундах плей-офф провела полный формат — все 14 матчей, тогда как «Локомотив» в первой серии ограничился четырьмя играми. Посмотрим, хватит ли «Салавата» в функциональном плане, — сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина.