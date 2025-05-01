Якубов о серии «Салавата» и «Локомотива»: «Многое зависит от обороны уфимцев — она возрастная, много рискует. Посмотрим, хватит ли их в функциональном плане»

При этом в игровом плане такие команды, как «Салават», Ярославлю неудобны. Уфа чем-то напоминает прошлогодний Магнитогорск, в котором тоже было много юрких и техничных форвардов. В первой игре серии и в эпизодах второй параллели с финалом-2024 явно просматривались.