Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Якубов о серии «Салавата» и «Локомотива»: «Многое зависит от обороны уфимцев — она возрастная, много рискует. Посмотрим, хватит ли их в функциональном плане»

Команды провели 2 матча в Ярославе, счет в серии — 1−1. В четверг состоится третья игра серии в Уфе.

Источник: Спортс"

— Каким видите развитие этой серии?

— Многое зависит от обороны «Салавата». Она возрастная, много рискует. Быстрая линия нападения «Локомотива» будет ее нагружать, возможны ошибки.

При этом в игровом плане такие команды, как «Салават», Ярославлю неудобны. Уфа чем-то напоминает прошлогодний Магнитогорск, в котором тоже было много юрких и техничных форвардов. В первой игре серии и в эпизодах второй параллели с финалом-2024 явно просматривались.

Также нужно учесть, что Уфа в первых двух раундах плей-офф провела полный формат — все 14 матчей, тогда как «Локомотив» в первой серии ограничился четырьмя играми. Посмотрим, хватит ли «Салавата» в функциональном плане, — сказал трехкратный обладатель Кубка Гагарина.