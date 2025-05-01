Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майоров об отставке Воробьева: «ЦСКА много игроков потерял, перестройка — это сложности. Ссылаться, что в плей-офф проиграли какой-то деревне — неправильно, “Динамо” Минск — не ма

Во вторник московский клуб объявил о завершении сотрудничества с тренером из-за невыполнения задачи на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» (2−4 в серии).

Источник: Sports

Во вторник московский клуб объявил о завершении сотрудничества с тренером из-за невыполнения задачи на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» (2−4 в серии).

"Это решение руководства, я не знаю, какие задачи ставились перед Воробьевым. Мне трудно судить. Думаю, что должно быть какое-то соответствие между задачами и составом, который у тебя есть.

ЦСКА многовато игроков потерял перед началом этого сезона, перестройка — это всегда сложности, потери в чем-то, это всегда неудобства. Это нормальное явление в спорте! Еще раз повторюсь: я просто не знаю, какие задачи ставились, и что там внутри происходит.

Для ЦСКА норма вылететь из Кубка Гагарина в первом раунде? Ну, к минскому «Динамо» надо сейчас относиться по-другому. Прошли те времена, когда минское «Динамо» было мальчиками для битья.

Сейчас там все поменялось, очень профессиональный подход, взяли профессионального тренера, поэтому ссылаться на то, что проиграли какой-то деревне — это неправильно.

Минск — очень приличная команда, хорошо выглядела и с ЦСКА, даже «Трактору» хоть и проиграли серию вчистую, но доставили достаточно много хлопот", — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.