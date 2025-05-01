Майоров об отставке Воробьева: «ЦСКА много игроков потерял, перестройка — это сложности. Ссылаться, что в плей-офф проиграли какой-то деревне — неправильно, “Динамо” Минск — не ма

Во вторник московский клуб объявил о завершении сотрудничества с тренером из-за невыполнения задачи на сезон Фонбет Чемпионата КХЛ. ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив минскому «Динамо» (2−4 в серии).
"Это решение руководства, я не знаю, какие задачи ставились перед Воробьевым. Мне трудно судить. Думаю, что должно быть какое-то соответствие между задачами и составом, который у тебя есть.
ЦСКА многовато игроков потерял перед началом этого сезона, перестройка — это всегда сложности, потери в чем-то, это всегда неудобства. Это нормальное явление в спорте! Еще раз повторюсь: я просто не знаю, какие задачи ставились, и что там внутри происходит.
Для ЦСКА норма вылететь из Кубка Гагарина в первом раунде? Ну, к минскому «Динамо» надо сейчас относиться по-другому. Прошли те времена, когда минское «Динамо» было мальчиками для битья.
Сейчас там все поменялось, очень профессиональный подход, взяли профессионального тренера, поэтому ссылаться на то, что проиграли какой-то деревне — это неправильно.
Минск — очень приличная команда, хорошо выглядела и с ЦСКА, даже «Трактору» хоть и проиграли серию вчистую, но доставили достаточно много хлопот", — сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров.