Майоров об отставке Воробьева: «ЦСКА много игроков потерял, перестройка — это сложности. Ссылаться, что в плей-офф проиграли какой-то деревне — неправильно, “Динамо” Минск — не ма

ЦСКА многовато игроков потерял перед началом этого сезона, перестройка — это всегда сложности, потери в чем-то, это всегда неудобства. Это нормальное явление в спорте! Еще раз повторюсь: я просто не знаю, какие задачи ставились, и что там внутри происходит.