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Овечкин разделил 5-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ (30). Рекорд у Халла — 38 шайб

Капитан «Вашингтона» забил гол в ворота «Монреаля» (3:1, третий период) в пятом матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Дилан Строум выиграл вбрасывание, после чего россиянин нанес точный бросок в касание.

Этот гол стал 30-м в 156 матчах для Александра Овечкина при игре в большинстве в истории Кубка Стэнли.

Он опередил Марио Лемье (29) и разделил пятую позицию по этому показателю с Джо Павелски и Никласом Лидстремом.

На четвертой строчке находится Дино Сиссарелли (34 гола, 141 матч), на третьей — Уэйн Гретцки (35 голов, 208 матчей), на второй — Майк Босси (35 голов, 129 матчей), на первой — Бретт Халл (38 голов, 202 матча).