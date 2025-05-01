Овечкин разделил 5-е место по голам в большинстве в плей-офф НХЛ (30). Рекорд у Халла — 38 шайб

Дилан Строум выиграл вбрасывание, после чего россиянин нанес точный бросок в касание.
Этот гол стал 30-м в 156 матчах для Александра Овечкина при игре в большинстве в истории Кубка Стэнли.
Он опередил Марио Лемье (29) и разделил пятую позицию по этому показателю с Джо Павелски и Никласом Лидстремом.
На четвертой строчке находится Дино Сиссарелли (34 гола, 141 матч), на третьей — Уэйн Гретцки (35 голов, 208 матчей), на второй — Майк Босси (35 голов, 129 матчей), на первой — Бретт Халл (38 голов, 202 матча).