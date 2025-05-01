Василевский отразил 87,2% бросков при пропускаемости 3,27 в серии с «Флоридой». У вратаря «Тампы» менее 90% отраженных бросков в третьем плей-офф подряд

«Лайтнинг» завершили сезон, проиграв серию со счетом 1−4.
Голкипер команды Андрей Василевский отразил 25 из 30 бросков соперника в пятом матче при 83,3% отраженных бросков.
В пяти матчах этой серии российский вратарь пропустил 16 шайб. В среднем он пропустил 3,27 шайбы за матч, отражая 87,2% бросков.
«Тампа» вылетела из розыгрыша Кубка Стэнли в третьем сезоне подряд. Статистика Василевского в прошлом плей-офф: средняя пропускаемость — 3,22, коэффициент отраженных бросков — 89,7%. В позапрошлом плей-офф: средняя пропускаемость — 3,56, коэффициент отраженных бросков — 87,5%.