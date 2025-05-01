Зюзин о массовой драке в плей-офф НМХЛ: «Ехали в Саратов — а прибыли в пивную лигу Северной Америки. С такой организацией матчей мы потеряем молодежный хоккей России»

— В НМХЛ, считаю, шел лучший сезон в истории молодежного хоккея — и регулярный чемпионат, и плей-офф. И тут вчера получаем такую кляксу.
Страсти начали накаляться еще до матча и в общем-то еще до старта всей серии. С уважением относимся к Саратову — одному из исторических хоккейных городов России. Но после чемпионата, в котором «Кристалл» занял в конференции лишь седьмое место, клуб решил «подшустрить». Заявил шесть игроков из своего клуба ВХЛ, которые были на ведущих ролях во Всероссийской лиге, имеют хорошую статистику.
По сути, в плей-офф НМХЛ «Кристалл» вошел другой командой — и в первом же раунде выбил чемпиона конференции «Рязань». Ни о каком спортивном принципе речи здесь нет, все-таки у молодежного хоккея свои законы.
Ну, а главное веселье началось, когда мы вчера оказались в Саратове. Ехали в отличный город — а прибыли в пивную лигу Северной Америки. В мое время так в НХЛ называли лиги, где не играют в хоккей, а используют грязные приемы, провоцируют, мухлюют.
— Так что произошло?
— Мы повели в матче 2:0 — и тут же в работу включились судьи Ларин и Снегов. Удаления — это еще полбеды. Вторая половина — сравниваем счет — 3:3, нам этот гол отменяют, и тут же с сиреной на второй перерыв засчитывают «левый» гол хозяев. Вместо 3:3 получаем 4:2.
Молодые парни — горячие, естественно, в третьем периоде пошли массовые драки. Главную из них спровоцировал словами и жестами вратарь соперника как раз из ВХЛ, тут наш игрок поддался на эту провокацию, это его ошибка. По большому счету такое в хоккее иногда бывает, в той же НХЛ проходил через это много раз.
Но провал здесь в другом.
— В чем?
— В безобразной организации матча. В момент очередной потасовки на льду к нашей лавочке подскочили болельщики — причем не из пивной лиги, а из лиги градусом заметно крепче. Они исподтишка ударили нашего водителя и коммерческого директора.
У нас клуб — ветеранов спецопераций, умеет за себя постоять. Но как справедливо заметил президент «Гранита» Николай Иванов, если бы на нашем месте была другая молодежная команда, на гостевой лавочке могло случиться несчастье.
После финальной сирены нас полтора часа выводили с саратовской арены. А наших молодых хоккеистов в сопровождении Росгвардии сразу же вывезли за город.
Спрашивается, кому нужен такой «хоккей»? Тем более на уровне мальчишек и в нынешние непростые времена.
— Вывод?
— Мы считаем, что хоккейным властям Саратова необходимо очень серьезно задуматься над организацией своих матчей, над комплектацией своей команды вне спортивного принципа, а также над судейством. С такой организацией мы просто потеряем молодежный хоккей России, — заявил генеральный менеджер «Гранита» Андрей Зюзин.
Массовую драку устроили «Кристалл» и «Гранит» в плей-офф НМХЛ. Игроки со скамейки участвовали в потасовке.