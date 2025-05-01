Зюзин о массовой драке в плей-офф НМХЛ: «Ехали в Саратов — а прибыли в пивную лигу Северной Америки. С такой организацией матчей мы потеряем молодежный хоккей России»

Молодые парни — горячие, естественно, в третьем периоде пошли массовые драки. Главную из них спровоцировал словами и жестами вратарь соперника как раз из ВХЛ, тут наш игрок поддался на эту провокацию, это его ошибка. По большому счету такое в хоккее иногда бывает, в той же НХЛ проходил через это много раз.