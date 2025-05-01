Торопченко против «Виннипега»: передача, «плюс 2», 2 броска и 3 хита за 14:05

Теперь на счету Алексея Торопченко 2 (1+1) балла в 5 матчах плей-офф-2025.
Сегодня он провел на льду 14:05 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок, совершил 3 силовых приема и допустил 1 потерю шайбы.
Нападающий «Сент-Луиса» сделал передачу в 5-й игре серии Кубка Стэнли против «Виннипега» (3:5, 2−3).
Теперь на счету Алексея Торопченко 2 (1+1) балла в 5 матчах плей-офф-2025.
Сегодня он провел на льду 14:05 (полезность «плюс 2»), нанес 2 броска в створ ворот, заблокировал 1 бросок, совершил 3 силовых приема и допустил 1 потерю шайбы.