Терещенко об Овечкине: «Зал славы ИИХФ никуда от него не денется. Россия — хоккейная держава с потрясающим прошлым, настоящий и будущем. И во всем мире это понимают»

"Думаю, главный повод для ИИХФ — завершение карьеры. Александр еще играет, поэтому и не включают пока в Зал славы. Ничего, он никуда от него не денется, никто не сможет с этим что-то сделать.
У нас были, есть и будут великолепные хоккеисты, которые достойны такой чести. Россия — спортивная, хоккейная держава с потрясающим прошлым, настоящий и будущем. И во всем мире это понимают", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Тардиф об Овечкине: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла».