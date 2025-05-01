Терещенко об Овечкине: «Зал славы ИИХФ никуда от него не денется. Россия — хоккейная держава с потрясающим прошлым, настоящий и будущем. И во всем мире это понимают»

У нас были, есть и будут великолепные хоккеисты, которые достойны такой чести. Россия — спортивная, хоккейная держава с потрясающим прошлым, настоящий и будущем. И во всем мире это понимают", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.