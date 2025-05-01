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Терещенко об Овечкине: «Зал славы ИИХФ никуда от него не денется. Россия — хоккейная держава с потрясающим прошлым, настоящий и будущем. И во всем мире это понимают»

Люк Тардиф ранее так высказался о том, когда рекорды Овечкина увековечат в ИИХФ: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла».

Источник: Спортс"

"Думаю, главный повод для ИИХФ — завершение карьеры. Александр еще играет, поэтому и не включают пока в Зал славы. Ничего, он никуда от него не денется, никто не сможет с этим что-то сделать.

У нас были, есть и будут великолепные хоккеисты, которые достойны такой чести. Россия — спортивная, хоккейная держава с потрясающим прошлым, настоящий и будущем. И во всем мире это понимают", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

Тардиф об Овечкине: «Для включения в Зал славы ИИХФ должно пройти более 2 лет после завершения карьеры. Время Александра придет. Сейчас в этом нет смысла».