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Агент Овечкина о «Вашингтоне» во 2-м раунде: «Каролина» — очень сильная команда, сбалансированная в линиях. Шансы равны"

Сегодня «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4:1, 4−1 в серии) в 5-м матче первого раунда Кубка Стэнли. Александр Овечкин забил гол в 5-й игре, открыв счет в матче. Всего на его счету 5 (4+1) баллов в этом плей-офф.

Источник: Спортс"

Во втором раунде «Вашингтон» сыграет с «Каролиной».

«Каролина» — очень сильная команда, сбалансированная в линиях.

Шансы команд равны", — сказал агент Глеб Чистяков, представляющий интересы Александра Овечкина.