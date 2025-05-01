Агент Овечкина о «Вашингтоне» во 2-м раунде: «Каролина» — очень сильная команда, сбалансированная в линиях. Шансы равны"

Сегодня «Вашингтон» обыграл «Монреаль» (4:1, 4−1 в серии) в 5-м матче первого раунда Кубка Стэнли. Александр Овечкин забил гол в 5-й игре, открыв счет в матче. Всего на его счету 5 (4+1) баллов в этом плей-офф.