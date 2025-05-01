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Хоккеисты команды «Россия 25» обыграли сборную Казахстана в товарищеском матче

Встреча в Астане завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей.

Источник: РИА "Новости"

АСТАНА, 1 мая. /ТАСС/. Хоккеисты команды «Россия 25» одержали победу над сборной Казахстана со счетом 4:1 в рамках весеннего турне. Встреча прошла в Астане.

В составе победителей шайбы забросили Данил Аймурзин (12-я минута), Дмитрий Саморуков (18), Марат Хайруллин (26), Михаил Воробьев (29), У сборной Казахстана отличился Алихан Асетов (47).

Следующий матч «Россия 25» проведет 2 мая против команды Белоруссии. Также российские хоккеисты сыграют с белорусами 5, 6 и 8 мая, игры пройдут в Тольятти и Минске.

Сборные России и Белоруссии не выступают на международных турнирах с 2022 года по решению Международной федерации хоккея (IIHF). В третий раз в весенних матчах участвует команда «Россия 25», средний возраст игроков которой 25 лет.