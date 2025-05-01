Сборная Казахстана по хоккею сыграла результативный матч с Россией

Добавим, что Казахстан продолжает подготовку к чемпионату мира-2025. Напоминаем, что чемпионат мира пройдет с 9 по 25 мая в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания). Казахстан в группе B (Хернинг, Дания) сыграет с командами Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, США, Германии и Венгрии. В группе A (Стокгольм, Швеция) сыграют Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.