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Сборная Казахстана по хоккею сыграла результативный матч с Россией

На «Барыс Арене» сборная Казахстана по хоккею встретилась с командой России в рамках турнира Qazaqstan Hockey Open, передают Vesti.kz.

Источник: IIHF.com

На 12-й минуте первого периода Данил Аймурзин с передачи Руслана Исхакова открыл счёт во встрече. На 18-й минуте периода Дмитрий Саморуков с передач Максима Соркина и Руслана Исхакова удвоил преимущество россиян.

На шестой минуте второго периода Марат Хайруллин с передачи Михаила Воробьёва сделал счет 3:0. Спустя три минуты Михаил Воробьёв с передачи Данила Аймурзина довел счет до крупного.

На седьмой минуте третьего периода Алихан Асетов с передач Артема Лихотникова и Тамирлана Гайтамирова забил единственную шайбу хозяев в игре — 1:4.

Добавим, что Казахстан продолжает подготовку к чемпионату мира-2025. Напоминаем, что чемпионат мира пройдет с 9 по 25 мая в Стокгольме (Швеция) и Хернинге (Дания). Казахстан в группе B (Хернинг, Дания) сыграет с командами Швейцарии, Чехии, Дании, Норвегии, США, Германии и Венгрии. В группе A (Стокгольм, Швеция) сыграют Канада, Швеция, Финляндия, Словакия, Латвия, Австрия, Франция и Словения.