Васильев о 4+1 у Овечкина в серии с «Монреалем»: «Он не почивает на лаврах после рекорда. Болельщики могут быть благодарны Александру, что продолжает наслаждаться достижениями “Вашингтона&rdq

"Четыре шайбы Овечкина в пяти матчах серии — очень достойный результат. Это говорит о том, что Александр не почивает на лаврах после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки. Он продолжает работать в том же режиме, как и прежде, помогает своей команде и заряжен на высокое достижение.
Известно, что игроки «Вашингтона» настроены на то, чтобы повторить свой успех и завоевать Кубок Стэнли. И в этом году у них все может получиться, потому что они играют здорово на протяжении всего сезона. То, что что они в серии обыграли «Монреаль» со счетом 4−1, дорогого стоит. И говорит о том, что они сейчас хорошо готовы. А Овечкин, конечно же, внес колоссальный вклад в успех своей команды.
Болельщики могут быть только благодарны Александру за то, что он не опустил руки, а продолжает наслаждаться достижениями команды и во всем помогает партнерам. И это здорово", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.