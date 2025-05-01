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Васильев о 4+1 у Овечкина в серии с «Монреалем»: «Он не почивает на лаврах после рекорда. Болельщики могут быть благодарны Александру, что продолжает наслаждаться достижениями “Вашингтона&rdq

Капитан Вашингтона отметился 4 голами и результативной передачей в серии первого раунда Кубка Стэнли против Монреаля (4 1).
Источник: Спортс"

"Четыре шайбы Овечкина в пяти матчах серии — очень достойный результат. Это говорит о том, что Александр не почивает на лаврах после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки. Он продолжает работать в том же режиме, как и прежде, помогает своей команде и заряжен на высокое достижение.

Известно, что игроки «Вашингтона» настроены на то, чтобы повторить свой успех и завоевать Кубок Стэнли. И в этом году у них все может получиться, потому что они играют здорово на протяжении всего сезона. То, что что они в серии обыграли «Монреаль» со счетом 4−1, дорогого стоит. И говорит о том, что они сейчас хорошо готовы. А Овечкин, конечно же, внес колоссальный вклад в успех своей команды.

Болельщики могут быть только благодарны Александру за то, что он не опустил руки, а продолжает наслаждаться достижениями команды и во всем помогает партнерам. И это здорово", — заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.