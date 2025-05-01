Васильев о 4+1 у Овечкина в серии с «Монреалем»: «Он не почивает на лаврах после рекорда. Болельщики могут быть благодарны Александру, что продолжает наслаждаться достижениями “Вашингтона&rdq

Известно, что игроки «Вашингтона» настроены на то, чтобы повторить свой успех и завоевать Кубок Стэнли. И в этом году у них все может получиться, потому что они играют здорово на протяжении всего сезона. То, что что они в серии обыграли «Монреаль» со счетом 4−1, дорогого стоит. И говорит о том, что они сейчас хорошо готовы. А Овечкин, конечно же, внес колоссальный вклад в успех своей команды.