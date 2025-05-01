Дементьев о 0+2 у Демидова в серии с «Вашингтоном»: «Понюхал пороху, узнал, что такое плей-офф НХЛ. Спрятаться здесь не за кого, нужно уметь быть на виду, когда тебе выдают авансы»

«Победа “Вашингтона” со счетом 4−1 в серии — это все-таки логичное завершение первого раунда. В регулярном чемпионате команды находились на совершенно разных полюсах, у них совсем разные составы и харизма.
Слишком многое отличает эти клубы на текущий момент. Хотелось бы выделить Александра Овечкина, он молодец, забрасывает шайбы, нужные для победы команды, ставит очередные рекорды и не останавливается.
Если смотреть на игру Ивана Демидова, то понятно, что это яркий, самобытный хоккеист, у которого очень хорошее будущее. Хочу отметить, что, слава богу, он понюхал пороху и узнал, что такое матчи плей-офф и вообще игра в НХЛ.
Это совершенно другой хоккей, плотность игры и плотность календаря. Должна быть высокая самоотдача не просто в каждой игре, а в каждой смене. Спрятаться здесь не за кого. И всегда нужно уметь быть на виду, когда тебе выдают авансы.
Ожидания руководителей клубов и болельщиков очень высоки. Посмотрим, что будет дальше. А пока с успешным первым раундом поздравляем «Вашингтон», — сказал хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев.