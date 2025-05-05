Форвард «Виннипега» Перфетти перевел 7-й матч серии с «Сент-Луисом» в овертайм за 0:03 до конца основного времени. Это рекорд НХЛ для таких игр

23-летний канадец, ставший автором дубля, установил новый рекорд для седьмых матчей серий плей-офф НХЛ.
Ранее позже всех перевести такую игру в овертайм удалось Мэтту Куку в 2004 году — он забил за «Ванкувер» в игре первого раунда против «Калгари» (2:3 ОТ) на 59:54.
В целом в плей-офф результат Перфетти делит 2-е место. На 59:57 игры в овертайм также перевели Дэйл Хантер (1993, «Вашингтон», 2-й матч серии первого раунда с «Айлендерс», 4:5 ОТ) и Эрик Стаал (2006, «Каролина», 2-й матч серии второго раунда с «Нью-Джерси», 3:2 ОТ).
Рекорд принадлежит все тому же Куку (2003 год, «Ванкувер») — он перевел в овертайм первый матч серии второго раунда с «Миннесотой» (4:3 ОТ) на 59:58.