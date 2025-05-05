Лаури из «Виннипега» — 2-й капитан в истории НХЛ с голом в овертайме 7-го матча серии плей-офф. Первым был Айзерман в 1996 году — он тоже забил «Сент-Луису»

До него в истории НХЛ только один капитан забивал решающий гол в седьмой игре серии плей-офф за пределами основного времени.
Это был Стив Айзерман из «Детройта» в 1996 году. Примечательно, что он тоже отличился в матче с «Блюз» (1:0 2ОТ, 4−3 в серии второго раунда) и тоже во втором овертайме.
Добавим, что Лаури забил на 97-й минуте. Этот гол стал вторым среди самых поздних для «Джетс» в плей-офф. Позже забивал только Кайл Коннор в 2021 году — на 107-й минуте в 4-й игре серии первого раунда против «Эдмонтона» (4−0).