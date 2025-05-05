Наместников — 7-й игрок в истории НХЛ с голами в 7-х матчах в плей-офф за 3 разные команды. Он забивал за «Колорадо», «Даллас» и «Виннипег»

Седьмой матч в серии плей-офф стал для 32-летнего россиянина 5-м в карьере, а гол в таких играх — 4-м.
Ранее он сделал дубль за «Колорадо» в 2020 году (серия второго раунда с «Далласом», 4:5 ОТ) и забил за «Даллас» в 2022 году (серия первого раунда с «Калгари», 2:3).
Наместников стал седьмым игроком в истории лиги, забивавшим в седьмых матчах как минимум за 3 разные команды.
В список также входят Пол Штястны (4 команды — «Колорадо», «Сент-Луис», «Вегас» и «Виннипег»), Адам Оутс («Бостон», «Детройт», «Сент-Луис»), Билл Герин («Эдмонтон», «Нью-Джерси», «Питтсбург»), Джефф Фризен («Сан-Хосе», «Анахайм», «Нью-Джерси»), Джастин Уильямс («Филадельфия», «Каролина», «Лос-Анджелес») и Тайлер Тоффоли («Лос-Анджелес», «Монреаль», «Калгари»).