Наместников забил 4 гола в 7-х матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру и повторил рекорд среди россиян. Столько же у Овечкина, Буре, Могильного и Дацюка

Седьмой матч в серии плей-офф стал для 32-летнего россиянина 5-м в карьере, а гол в таких играх — 4-м (из 9 в плей-офф всего).
4 гола в седьмых матчах серий — повторение рекорда среди российских игроков. Наместников сравнялся с Павлом Буре (4 шайбы в 4 играх), Александром Могильным (4 в 8), Павлом Дацюком (4 в 8) и Александром Овечкиным («Вашингтон», 4 в 12).
Рекорд лиги делят Гленн Андерсон (7 в 12) и Джастин Уильямс (7 в 9). Среди действующих игроков лучший результат принадлежит Микко Рантанену («Даллас», 5 в 4).
Наместников — 7-й игрок в истории НХЛ с голами в 7-х матчах в плей-офф за 3 разные команды. Он забивал за «Колорадо», «Даллас» и «Виннипег».