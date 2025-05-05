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Наместников забил 4 гола в 7-х матчах серий плей-офф НХЛ за карьеру и повторил рекорд среди россиян. Столько же у Овечкина, Буре, Могильного и Дацюка

Форвард Виннипега начал камбэк своей команды в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с Сент-Луисом (4:3 2ОТ, 3 3), сделав счет 2:3 за 1:56 до конца основного времени.

Седьмой матч в серии плей-офф стал для 32-летнего россиянина 5-м в карьере, а гол в таких играх — 4-м (из 9 в плей-офф всего).

4 гола в седьмых матчах серий — повторение рекорда среди российских игроков. Наместников сравнялся с Павлом Буре (4 шайбы в 4 играх), Александром Могильным (4 в 8), Павлом Дацюком (4 в 8) и Александром Овечкиным («Вашингтон», 4 в 12).

Рекорд лиги делят Гленн Андерсон (7 в 12) и Джастин Уильямс (7 в 9). Среди действующих игроков лучший результат принадлежит Микко Рантанену («Даллас», 5 в 4).

Наместников — 7-й игрок в истории НХЛ с голами в 7-х матчах в плей-офф за 3 разные команды. Он забивал за «Колорадо», «Даллас» и «Виннипег».