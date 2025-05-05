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Бучневич набрал 8 очков в 7 играх серии с «Виннипегом». В 7-м матче у него ассист, 4 броска в створ, 2 промаха и 4 потери за 32:43

Форвард Сент-Луиса завершил серию с Джетс (3 4, 3:4 2ОТ в седьмом матче) с 3 заброшенными шайбами и 5 результативными передачами при полезности +1 .

Он разделил второе место среди лучших бомбардиров команды с Робертом Томасом, больше очков набрал только защитник Кэм Фаулер (10).

В 7-й игре 30-летний россиянин ассистировал Джордану Кайру при первой шайбе «Блюз» на 2-й минуте.

Всего Бучневич провел на льду 32 минуты 43 секунды — лучший показатель среди форвардов команды (1:23 — в большинстве, 0:30 — в меньшинстве).

Он завершил встречу с полезностью «минус 1» при 4 бросках в створ, 2 промахах (один — по пустым воротам на 60-й минуте), 1 перехвате и 4 потерях.