Бучневич набрал 8 очков в 7 играх серии с «Виннипегом». В 7-м матче у него ассист, 4 броска в створ, 2 промаха и 4 потери за 32:43

Он разделил второе место среди лучших бомбардиров команды с Робертом Томасом, больше очков набрал только защитник Кэм Фаулер (10).
В 7-й игре 30-летний россиянин ассистировал Джордану Кайру при первой шайбе «Блюз» на 2-й минуте.
Всего Бучневич провел на льду 32 минуты 43 секунды — лучший показатель среди форвардов команды (1:23 — в большинстве, 0:30 — в меньшинстве).
Он завершил встречу с полезностью «минус 1» при 4 бросках в створ, 2 промахах (один — по пустым воротам на 60-й минуте), 1 перехвате и 4 потерях.