Сергей Самсонов: «У “Каролины” будет определенный план игры против Овечкина. Но на протяжении карьеры Александра его пока никто не остановил»

«Думаю, что у “Каролины” будет определенный план игры против Овечкина. Но на протяжении карьеры Александра его пока никто, по большому счету, не остановил.
Против него очень тяжело играть в большинстве. И от глубины состава «Вашингтона» особенно в этом сезоне будет зависеть, насколько хорошо сыграет команда.
Как я думаю, исход серии решится при игре в большинстве и меньшинстве.
Еще отмечу, что у обеих команд очень хорошие тренеры. Как мне кажется, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери получит приз лучшего тренера лиги", — сказал бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов.