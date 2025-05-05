Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сергей Самсонов: «У “Каролины” будет определенный план игры против Овечкина. Но на протяжении карьеры Александра его пока никто не остановил»

«Каролина» и «Вашингтон» встретятся во втором раунде Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

«Думаю, что у “Каролины” будет определенный план игры против Овечкина. Но на протяжении карьеры Александра его пока никто, по большому счету, не остановил.

Против него очень тяжело играть в большинстве. И от глубины состава «Вашингтона» особенно в этом сезоне будет зависеть, насколько хорошо сыграет команда.

Как я думаю, исход серии решится при игре в большинстве и меньшинстве.

Еще отмечу, что у обеих команд очень хорошие тренеры. Как мне кажется, главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери получит приз лучшего тренера лиги", — сказал бронзовый призер Олимпиады Сергей Самсонов.