Карточку Овечкина продали за 381 000 долларов на аукционе Sotheby’s — рекорд для современных хоккейных карт. Абсолютный рекорд у Гретцки — 3,75 млн долларов

Карточка Овечкина продавалась вместе с группой из 11 других спортивных карт. В нее вошла бейсбольная карточка Бэйба Рута 1916 года, карта с тройным автографом Кобе Брайанта, Леброна Джеймса и Майкла Джордана, а также карта с автографом Тома Брэди в его первом сезоне в НФЛ.