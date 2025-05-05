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Карточку Овечкина продали за 381 000 долларов на аукционе Sotheby’s — рекорд для современных хоккейных карт. Абсолютный рекорд у Гретцки — 3,75 млн долларов

21 апреля на аукционе Sotheby’s Timeless Titans за эту цену была продана карточка российского нападающего из серии «2005−06 The Cup Rookie Patch Autograph — Gold Rainbow».

Источник: Спортс"

Эта карта выпущена ограниченным тиражом всего в восемь экземпляров и получила оценку 8/10 по шкале сохранности. Автограф на ней оценен в 10/10.

Это новый рекорд стоимости для современных хоккейных карточек. Предыдущий составлял 228 тысяч долларов — столько заплатили за редкую карту с автографом Коннора Макдэвида в 2022 году.

Карточка Овечкина продавалась вместе с группой из 11 других спортивных карт. В нее вошла бейсбольная карточка Бэйба Рута 1916 года, карта с тройным автографом Кобе Брайанта, Леброна Джеймса и Майкла Джордана, а также карта с автографом Тома Брэди в его первом сезоне в НФЛ.

Текущий рекорд для любой хоккейной карты — 3,75 миллиона долларов, которые заплатили на частных торгах в 2021 году за карточку новичка Уэйна Гретцки из выпуска O-Pee-Chee сезона-1979/80 с оценкой 10/10.