Овечкин подписал джерси для Лукашенко: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ»

На джерси написано: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ».
"Джерси от легенды хоккея едет в Минск. Помните, Первый Овечкина поздравлял? Временный поверенный Беларуси в США теперь уже официально — вручил [поздравления].
И ответ от Овечкина. Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца", — говорится в сообщении телеграм-канала.
Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.
Фото: t.me/pul_1.
Лукашенко поздравил Овечкина: «Побил рекорд не здесь, а в НХЛ! Это надо, чтобы Саша, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость. Рядом с ним был наш белорусский парень Протас».