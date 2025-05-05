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Овечкин подписал джерси для Лукашенко: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ»

Телеграм-канал «Пул Первого» опубликовал фото свитера «Вашингтона» с автографом хоккеиста.

Источник: Спортс"

На джерси написано: «Александру Григорьевичу от OVI. Всех благ».

"Джерси от легенды хоккея едет в Минск. Помните, Первый Овечкина поздравлял? Временный поверенный Беларуси в США теперь уже официально — вручил [поздравления].

И ответ от Овечкина. Ни разу не сомневаемся — новый экспонат в музее Дворца", — говорится в сообщении телеграм-канала.

Напомним, 6 апреля капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

Фото: t.me/pul_1.

Лукашенко поздравил Овечкина: «Побил рекорд не здесь, а в НХЛ! Это надо, чтобы Саша, русский человек, повернул их в свою сторону. Это гордость. Рядом с ним был наш белорусский парень Протас».