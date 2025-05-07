«Актобе» получит звание самого богатого клуба Казахстана

Такой солидный финансовый ресурс позволяет «Актобе» рассчитывать на серьезное усиление состава, улучшение инфраструктуры и повышение уровня подготовки. Руководство клуба явно намерено не только реабилитироваться за неудачи прошлого сезона, но и побороться за высокие места.