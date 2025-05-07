«Актобе» получит звание самого богатого клуба Казахстана

Согласно данным Shaiba.kz, финансовые возможности клуба в следующем розыгрыше турнира достигнут 1,86 миллиарда тенге — это самый крупный бюджет среди всех участников Премьер-лиги.
Такой солидный финансовый ресурс позволяет «Актобе» рассчитывать на серьезное усиление состава, улучшение инфраструктуры и повышение уровня подготовки. Руководство клуба явно намерено не только реабилитироваться за неудачи прошлого сезона, но и побороться за высокие места.
Напомним, в предыдущем сезоне «Актобе» не сумел продемонстрировать стабильную игру. Команда завершила регулярный чемпионат на седьмом месте, набрав 38 очков в 40 матчах. В стадии плей-офф «Актобе» встретился с усть-каменогорским «Торпедо», которому уступил в четвертьфинальной серии со счетом 1:4.
Теперь, с самым крупным бюджетом в лиге и вероятными трансферными приобретениями, болельщики вправе ожидать, что «Актобе» значительно улучшит свои результаты и сможет претендовать на попадание в число лидеров казахстанского футбола.