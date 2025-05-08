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Рыбин о 7:8 «России 25» от Беларуси: «Пропустить 8 — чересчур. Тяжело найти мотивацию, но нельзя приезжать “пассажирами”. В сборной идет “прокат” игроков на следующий ЧМ, надеюс

Команда под руководством Романа Ротенберга проиграла Беларуси (7:8 ОТ). Это третье подряд поражение «России 25» белорусской команде в рамках майского турне сборной.

Источник: Спортс"

"Не стоит на эти поражения вообще акцентировать внимание. Сборная России во главе с Ротенбергом может посмотреть, какой ближайший резерв национальной команды на будущее, надеюсь, что на следующий чемпионат мира. Хотелось бы быть оптимистом.

Поэтому здесь, я думаю, тяжело ребятам найти некую мотивацию, но в любом случае нельзя приезжать «пассажирами». Ответственность за то, что ты находишься в сборной России очень большая. Поэтому, когда ребята 7:8 проигрывают, наверное, это многовато. Семь забить — это круто, но восемь пропустить — это уже чересчур.

Я бы не акцентировал на этих встречах внимание, здесь идет «прокат» хоккеистов. Мы увидели, как прекрасно и круто играет Аймурзин. Думаю, что многим нужно брать с него пример, но виноватых здесь искать уже точно не стоит.

Также мы прекрасно понимаем, что много ребят ещë задействованы в розыгрыше Кубка Гагарина, поэтому состав экспериментальный", — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.