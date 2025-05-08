Рыбин о 7:8 «России 25» от Беларуси: «Пропустить 8 — чересчур. Тяжело найти мотивацию, но нельзя приезжать “пассажирами”. В сборной идет “прокат” игроков на следующий ЧМ, надеюс

Поэтому здесь, я думаю, тяжело ребятам найти некую мотивацию, но в любом случае нельзя приезжать «пассажирами». Ответственность за то, что ты находишься в сборной России очень большая. Поэтому, когда ребята 7:8 проигрывают, наверное, это многовато. Семь забить — это круто, но восемь пропустить — это уже чересчур.