Сикьюра о будущем: «Хотел бы остаться в “Динамо”. Команда сможет выступить лучше в следующем году, думаю. Мне нравится здесь, Москва — невероятный город»

— Думаю, что в следующие несколько недель все определится. Мой агент занимается этой работой. Я хотел бы остаться в «Динамо». Мне нравилось играть здесь и думаю, что команда сможет показать результат еще лучше в следующем году, — сказал нападающий «Динамо».