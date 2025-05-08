Сикьюра о будущем: «Хотел бы остаться в “Динамо”. Команда сможет выступить лучше в следующем году, думаю. Мне нравится здесь, Москва — невероятный город»

— Каким получился ваш первый сезон в КХЛ?
— Мне нравилось играть в КХЛ, это был хороший сезон. И «Трактор», и «Динамо» — отличные клубы, за которые мне повезло выступать. Москва — невероятный город, и в Челябинске мне тоже понравилось.
— У вас заканчивается контракт с «Динамо». Начались ли какие-то переговоры с клубом?
— Думаю, что в следующие несколько недель все определится. Мой агент занимается этой работой. Я хотел бы остаться в «Динамо». Мне нравилось играть здесь и думаю, что команда сможет показать результат еще лучше в следующем году, — сказал нападающий «Динамо».