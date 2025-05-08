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Сикьюра о будущем: «Хотел бы остаться в “Динамо”. Команда сможет выступить лучше в следующем году, думаю. Мне нравится здесь, Москва — невероятный город»

Канадский форвард присоединился к бело-голубым по ходу сезона в результате перехода из «Трактора». «Динамо» завершило сезон, уступив челябинскому клубу (1−4) в полуфинале Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Каким получился ваш первый сезон в КХЛ?

— Мне нравилось играть в КХЛ, это был хороший сезон. И «Трактор», и «Динамо» — отличные клубы, за которые мне повезло выступать. Москва — невероятный город, и в Челябинске мне тоже понравилось.

— У вас заканчивается контракт с «Динамо». Начались ли какие-то переговоры с клубом?

— Думаю, что в следующие несколько недель все определится. Мой агент занимается этой работой. Я хотел бы остаться в «Динамо». Мне нравилось играть здесь и думаю, что команда сможет показать результат еще лучше в следующем году, — сказал нападающий «Динамо».