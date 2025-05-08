Леонтьев о «России 25»: «В каждой точке площадки тренер требует играть максимально агрессивно. Удивил уровень хоккея — как в решающих матчах плей-офф КХЛ»

— Что удивило в тренировках сборной России?
— Их интенсивность и профессиональный подход. Много теории — и внимания к каждой детали в тактике.
— О каких деталях речь?
— Все внимание в сборной России — прежде всего атаке.
В каждой точке площадки главный тренер требует играть максимально агрессивно, чтобы сразу иметь возможность запустить атаку. Лично мне это в первую очередь бросилось в глаза.
— Авантюрный хоккей?
— Нет — современный. Посмотрите на НХЛ, там так все играют, по кратчайшей — сразу в атаку.
— Болельщики переживают, что сборная «России 25» в весеннем турне проиграла три матча. В чем причина?
— У белорусов сыгранная команда на базе минского «Динамо», которое совсем недавно завершило плей-офф КХЛ и находится в тонусе.
У нас немного другая ситуация. Я примерно месяц был в отпуске, пусть и тренировался, но игровой ритм немного потерял.
У других наших хоккеистов — примерно похожая ситуация. Это не оправдание, а факты. И, кстати, у нас есть еще матч — уже в гостях, чтобы исправить ситуацию.
Еще меня удивил уровень хоккея — как в решающих матчах плей-офф КХЛ.
Видно, что у игр за сборную — особый настрой и психология, все бегут, все на максимум заряжены. Очень быстрый и конкурентный хоккей, — сказал Владислав Леонтьев.