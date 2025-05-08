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Леонтьев о «России 25»: «В каждой точке площадки тренер требует играть максимально агрессивно. Удивил уровень хоккея — как в решающих матчах плей-офф КХЛ»

«Россия 25» проиграла три из трех матчей сборной Беларуси (2:4, 7:8 ОТ и 1:3) в рамках турне. Команду возглавляет Роман Ротенберг.

Источник: Спортс"

— Что удивило в тренировках сборной России?

— Их интенсивность и профессиональный подход. Много теории — и внимания к каждой детали в тактике.

— О каких деталях речь?

— Все внимание в сборной России — прежде всего атаке.

В каждой точке площадки главный тренер требует играть максимально агрессивно, чтобы сразу иметь возможность запустить атаку. Лично мне это в первую очередь бросилось в глаза.

— Авантюрный хоккей?

— Нет — современный. Посмотрите на НХЛ, там так все играют, по кратчайшей — сразу в атаку.

— Болельщики переживают, что сборная «России 25» в весеннем турне проиграла три матча. В чем причина?

— У белорусов сыгранная команда на базе минского «Динамо», которое совсем недавно завершило плей-офф КХЛ и находится в тонусе.

У нас немного другая ситуация. Я примерно месяц был в отпуске, пусть и тренировался, но игровой ритм немного потерял.

У других наших хоккеистов — примерно похожая ситуация. Это не оправдание, а факты. И, кстати, у нас есть еще матч — уже в гостях, чтобы исправить ситуацию.

Еще меня удивил уровень хоккея — как в решающих матчах плей-офф КХЛ.

Видно, что у игр за сборную — особый настрой и психология, все бегут, все на максимум заряжены. Очень быстрый и конкурентный хоккей, — сказал Владислав Леонтьев.