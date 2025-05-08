Аймурзин о «России 25»: «Беларусь — сильный соперник. Эта команда может обыграть кого угодно»

— В чем причина неудач в матчах с белорусами?
— Это и наши ошибки, и белорусы здорово действуют. Они забивают голы, когда создают моменты в атаке, мы — нет.
В этом основная разница между нами и ими в этих матчах. На мой взгляд, единственная причина поражений в том, что у них лучше реализация моментов.
— Принципиально выиграть у белорусов предстоящий матч в Минске, чтобы хотя бы с одной победой над ними закончить этот майский тур?
— Конечно, всегда хочется выигрывать. Поэтому сделаем все, чтобы победить в последнем матче. Чтобы с хорошим настроением уйти в отпуск.
Понятно, что Беларусь — сильный соперник, что показали матчи с нами. Эта команда может обыграть кого угодно, но мы сделаем все, чтобы выиграть у нее в Минске.
У нас для этого все есть, — сказал нападающий «России 25» Данил Аймурзин.