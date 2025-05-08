Заварухин о серии с «Ак Барсом»: «Когда результата нет, ответственность падает на тренера. В 7-й игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в пс

— Основное для меня — ответственность за результат, когда его нет, ответственность падает на тренера. Третий матч, где мы вели 2:0 и выиграли только в овертайме, это основное — должны были больше сыграть с шайбой в зоне соперника, довести до победы в основное время.
После домашней победы в пятой встрече были мысли поменять пару игроков, поставить более свежих хоккеистов — а так на старте шестого матча в Казани случился «черт побери», все в наши ворота залетало. Возможно, те парни, которые были посвежее, сыграли бы понадежнее.
У нас были травмы защитников — Осипов, Блэкер не могли играть. В седьмой игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии. Неприятный момент — удаление, которое повлияло на исход матча, но у нас был шанс забить в большинстве в овертайме, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.