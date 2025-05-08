Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Заварухин о серии с «Ак Барсом»: «Когда результата нет, ответственность падает на тренера. В 7-й игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в пс

— Сразу после седьмой игры я вас уже спрашивал, но спустя время можно повториться: что бы могли исправить в той серии?

Источник: Спортс"

— Основное для меня — ответственность за результат, когда его нет, ответственность падает на тренера. Третий матч, где мы вели 2:0 и выиграли только в овертайме, это основное — должны были больше сыграть с шайбой в зоне соперника, довести до победы в основное время.

После домашней победы в пятой встрече были мысли поменять пару игроков, поставить более свежих хоккеистов — а так на старте шестого матча в Казани случился «черт побери», все в наши ворота залетало. Возможно, те парни, которые были посвежее, сыграли бы понадежнее.

У нас были травмы защитников — Осипов, Блэкер не могли играть. В седьмой игре пробовали психологически пообщаться с ребятами иначе, не считаю, что проиграли именно в психологии. Неприятный момент — удаление, которое повлияло на исход матча, но у нас был шанс забить в большинстве в овертайме, — сказал главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.