Роман Ротенберг: когда Россия вернётся, мы будем готовы обыграть любую сборную

«Постоянно находимся в диалоге со всеми в Северной Америке. Изучаем, как играет сборная Канады. Всё это видим, у нас есть доступ к их упражнениям. Понимаем, какая тактика там используется. Исходя из всех данных, развиваем своих ребят. Абсолютно точно, мы будем готовы, когда нас вернут.



Мы видим по настроению игроков, насколько у них горят глаза, как те рады быть здесь и как гордятся тем, что играют за сборную России. Мы идём шаг за шагом. Дальше же, понимаем, что когда мы вернёмся, будем готовы обыграть любую сборную. Неважно, Канада, США, в каком они составе. Нам безразлично», — приводит слова Ротенберга «Советский спорт».