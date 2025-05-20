Бучневич об Овечкине: «Уникум, нам повезло играть против такого человека. Я рад, что он россиянин»

— Как вам вообще то, что творит Овечкин в этом сезоне?
— Сумасшествие. Сумасшествие. Помню, играем с «Колорадо», приходим на каток — и в раздевалке видим, что Овечкин три забил. Уже второй раз в сезоне.
Много парней стояли у телевизора, и все были в шоке: «Как — опять три? В 39 лет?!» Все были очень удивлены, но понимали, что это уникум, и нам повезло играть против такого человека.
— Вы с ним насколько близко знакомы?
— Я его знаю — надеюсь, и он меня знает, ха-ха! На ужины не ходили — я слишком молодой, чтобы его звать. Может, он позовет когда-нибудь. А в сборную я не так часто попадал, чтобы по ней быть с ним хорошо знакомым.
В любом случае молодому поколению он хороший пример для подражания, у него есть чему поучиться. А я рад, что он россиянин, — сказал форвард «Сент-Луис» Павел Бучневич.
Бучневич о пресс-конференциях Ротенберга: «Неплохо, что он хиты выдает — благодаря этому о хоккее больше говорят и пишут. СКА — хорошая команда, собирает аншлаги в городах».