Бучневич об Овечкине: «Уникум, нам повезло играть против такого человека. Я рад, что он россиянин»

— Я его знаю — надеюсь, и он меня знает, ха-ха! На ужины не ходили — я слишком молодой, чтобы его звать. Может, он позовет когда-нибудь. А в сборную я не так часто попадал, чтобы по ней быть с ним хорошо знакомым.