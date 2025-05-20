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Бучневич об Овечкине: «Уникум, нам повезло играть против такого человека. Я рад, что он россиянин»

39-летний форвард «Вашингтона» забросил 44 шайбы за 65 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В Кубке Стэнли на его счету 5 голов в 10 играх.

Источник: Спортс"

— Как вам вообще то, что творит Овечкин в этом сезоне?

— Сумасшествие. Сумасшествие. Помню, играем с «Колорадо», приходим на каток — и в раздевалке видим, что Овечкин три забил. Уже второй раз в сезоне.

Много парней стояли у телевизора, и все были в шоке: «Как — опять три? В 39 лет?!» Все были очень удивлены, но понимали, что это уникум, и нам повезло играть против такого человека.

— Вы с ним насколько близко знакомы?

— Я его знаю — надеюсь, и он меня знает, ха-ха! На ужины не ходили — я слишком молодой, чтобы его звать. Может, он позовет когда-нибудь. А в сборную я не так часто попадал, чтобы по ней быть с ним хорошо знакомым.

В любом случае молодому поколению он хороший пример для подражания, у него есть чему поучиться. А я рад, что он россиянин, — сказал форвард «Сент-Луис» Павел Бучневич.

Бучневич о пресс-конференциях Ротенберга: «Неплохо, что он хиты выдает — благодаря этому о хоккее больше говорят и пишут. СКА — хорошая команда, собирает аншлаги в городах».