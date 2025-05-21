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«Каролина» проиграла 13 матчей подряд в финалах Востока с 2009 года. При тренере Бринд’Аморе — 9 с 2019-го

«Харрикейнс» проиграли «Флориде» (2:5) в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Для клуба из Роли поражение на этой стадии плей-офф НХЛ стало 13-м подряд. В прошлый раз клуб побеждал в финале Востока в 2006 году — в 7-м матче серии с «Баффало» (4:2, 4−3).

После этого были 12 поражений подряд в трех финалах конференции. В 2009 году команда проиграла «Питтсбургу» (0−4), в 2019-м — «Бостону» (0−4), в 2023-м — «Флориде» (0−4).

Таким образом, при главном тренере Роде Бринд’Аморе у «Каролины» 9 поражений в 9 матчах в рамках финалов Востока.

В серии 2009 года он выступал за «Харрикейнс» как игрок, а тренировал команду Пол Морис, сейчас возглавляющий «Флориду».