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«СКА-1946» об Ильине: «Он получил удар в спину, и у него тупая травма живота. Мы провели анализ мочи — если кровь есть, образуется пена. Видео в подтверждение направили “Матч ТВ”

Петербургский клуб обыграл МХК «Спартак» (2:1, 2−3) в 5-м матче финальной серии Кубка Харламова.

Источник: Спортс"

Ранее появилась информация о том, что 17-летний форвард петербуржцев Ильин был доставлен в реанимацию после матча из-за травмы живота.

"В самом деле, Ильин получил удар в спину. И у него тупая травма живота. После игры мы провели анализ мочи хоккеиста. Это химический процесс, когда в стакан наливается раствор перекиси водорода, которая вступает в реакцию с эритроцитами — если кровь там есть, то образуется пена.

Видео в подтверждение мы направили в редакцию «Матч ТВ». Подтверждаем также, что игрок на машине скорой помощи доставлен в реанимацию«, — сообщили в “СКА-1946”.