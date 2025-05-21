«СКА-1946» об Ильине: «Он получил удар в спину, и у него тупая травма живота. Мы провели анализ мочи — если кровь есть, образуется пена. Видео в подтверждение направили “Матч ТВ”

Ранее появилась информация о том, что 17-летний форвард петербуржцев Ильин был доставлен в реанимацию после матча из-за травмы живота.
"В самом деле, Ильин получил удар в спину. И у него тупая травма живота. После игры мы провели анализ мочи хоккеиста. Это химический процесс, когда в стакан наливается раствор перекиси водорода, которая вступает в реакцию с эритроцитами — если кровь там есть, то образуется пена.
Видео в подтверждение мы направили в редакцию «Матч ТВ». Подтверждаем также, что игрок на машине скорой помощи доставлен в реанимацию«, — сообщили в “СКА-1946”.