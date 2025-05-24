Овечкина пригласили в Госдуму

«Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной Думы — как спортсмена, патриота и гражданина, чьё имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны. Мы хотим выразить ему официальную благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания, а также обсудить возможности совместной работы по продвижению массового и детско-юношеского хоккея в России», — сказал Хамитов РИА Новости.