Овечкина пригласили в Госдуму

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Зампред думского комитета по спорту Амир Хамитов («Новые люди») пригласил хоккеиста Александра Овечкина в Госдуму для обсуждения возможности совместной работы по продвижению детско-юношеского хоккея в России.
Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прилетит в Москву в субботу.
«Будем рады видеть Александра Овечкина в стенах Государственной Думы — как спортсмена, патриота и гражданина, чьё имя уже вписано в историю не только мирового хоккея, но и всей страны. Мы хотим выразить ему официальную благодарность за вклад в развитие спорта и патриотического воспитания, а также обсудить возможности совместной работы по продвижению массового и детско-юношеского хоккея в России», — сказал Хамитов РИА Новости.
Хамитов отметил, что Овечкин — один из тех, кто на протяжении десятилетий укрепляет престиж российского спорта на мировой арене. Успехи хоккеиста, по словам политика, вдохновляют миллионы, а личный пример служит ориентиром для юных спортсменов по всей России.
«Сегодня особенно важно, чтобы настоящие герои — те, кто добился всего благодаря труду и вере в свою страну — участвовали в формировании новых общественных ориентиров», — добавил депутат.
Он уверен, что встреча с Овечкиным станет не только символическим актом признания, но и важным шагом на пути к развитию спортивной и молодежной политики в России.