Людучин о Гашеке: «Ругает нас — это политика. Может, Доминик будет президентом… Мы общались, я спросил, как дела. Он пишет: “Привет, нормально. Как сам?” Как ни в чем не бывало&ra

Прошел месяц, прошло два — и недавно я ему написал. А меня кто-то попросил спросить у него номер. Я говорю: сейчас я ему напишу, разрешит — дам, не разрешит — нет. Я у него спросил, как дела. Он пишет через два-три дня: «Привет, все нормально, туда-сюда. Как сам?» Как ни в чем не бывало.