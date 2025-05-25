Людучин о Гашеке: «Ругает нас — это политика. Может, Доминик будет президентом… Мы общались, я спросил, как дела. Он пишет: “Привет, нормально. Как сам?” Как ни в чем не бывало&ra

«Или 21, или 22 февраля Гашек прислал фотографию со своим сыном. Ему там 50 с чем-то, у него ребенок. Мы общались. Один раз позвонил ему — он на велосипеде ехал. Говорит: “Да вот на велосипеде еду в соседний город — 130 км”. Я говорю: красавчик. 22 февраля — последнее сообщение.
Прошел месяц, прошло два — и недавно я ему написал. А меня кто-то попросил спросить у него номер. Я говорю: сейчас я ему напишу, разрешит — дам, не разрешит — нет. Я у него спросил, как дела. Он пишет через два-три дня: «Привет, все нормально, туда-сюда. Как сам?» Как ни в чем не бывало.
Ну конечно, он там ругается на нас. Я понимаю, что многое — это политика. Что-то можно говорить, что-то нужно говорить для достижения каких-то целей. Не знаю, может, Доминик там будет президентом… «- сказал бывший форвард “Спартака” Роман Людучин в подкасте “Настольный хоккей”.
Гашек о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Если бы им разрешили участвовать, это означало бы, что Олимпиада стала рекламой действий РФ».