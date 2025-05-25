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Фетисов об Овечкине: «Он любит нашу страну. Удалось лично поздравить Александра с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы»

39-летний форвард «Вашингтона» прилетел в Россию после вылета команды во втором раунде Кубка Стэнли от «Каролины» (1−4).

Источник: Спортс"

"Только что виделся с Александром Овечкиным. Он в шикарном настроении, молодец, хотя и был долгий перелет. Он любит нашу страну!

Понятно, что он ожидает огромное внимание со стороны прессы. Но он понимает свою миссию. Удалось поздравить его лично с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы.

Не обсуждали ничего, кроме того, что он красавчик, молодец. Вся страна за него болела и переживала", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Кожевников о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Пока мы на СВО не дадим им по носу, движения не будет. Поколение Малкина и Овечкина может лишиться шансов на золото Олимпиады».