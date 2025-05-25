Фетисов об Овечкине: «Он любит нашу страну. Удалось лично поздравить Александра с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы»

"Только что виделся с Александром Овечкиным. Он в шикарном настроении, молодец, хотя и был долгий перелет. Он любит нашу страну!
Понятно, что он ожидает огромное внимание со стороны прессы. Но он понимает свою миссию. Удалось поздравить его лично с рекордом и напутствовать на дальнейшие победы.
Не обсуждали ничего, кроме того, что он красавчик, молодец. Вся страна за него болела и переживала", — сказал двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
Кожевников о возможном недопуске России на ОИ-2026: «Пока мы на СВО не дадим им по носу, движения не будет. Поколение Малкина и Овечкина может лишиться шансов на золото Олимпиады».